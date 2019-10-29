Операторы связи хотят вернуть затраты на выполнение "пакета Яровой"

Крупные операторы связи МТС, Ростелеком, «Мегафон», «Вымпелком», а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» просят правительство выделить субсидии на их затраты на реализацию «пакета Яровой» в части оборудования. Как финансовые партнеры под письмом также подписались топ-менеджеры Сбербанка и ВТБ.

«Затраты операторов связи на закупку технических средств накопления информации... могут составить от 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи на протяжении следующих пяти лет», — приводит Reuters цитату из письма операторов правительству.

По мнению компаний, эта субсидия должна быть предусмотрена в соответствии с поддержкой российских производителей телекоммуникационного оборудования в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Размер субсидий не уточняется.

«Письмо получили, предложение считаем нецелесообразным, так как к нацпрограмме "Цифровая экономика" оно отношения не имеет», — прокомментировал обращение пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.