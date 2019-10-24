Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ с января

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда.

Как сообщает «РИА Новости», с 1 января 2020-го МРОТ предлагается установить в размере 12 130 рублей в месяц, что эквивалентно прожиточному минимуму за II квартал текущего года. По сравнению с нынешним показателем, находящемся на уровне 11 280 рублей, МРОТ вырастет на 850 рублей, то есть на 7,5%.

В пояснительной записке к документу утверждается, что принятие законопроекта будет «способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников».

Уточняется, что масштабы повышения будут варьироваться в зависимости от районных коэффициентов и процентных надбавок в пределах от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Расходы на повышение зарплат работников бюджетной сферы составят 20,9 миллиарда рублей, из которых на федеральные госучреждения придется 5,8 миллиарда, а на региональные и муниципальные учреждения – 15,1 миллиарда. Отмечается, что треть этих денег вернется в бюджет в виде страховых взносов и налога на доходы физических лиц.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей, указывается в законопроекте.