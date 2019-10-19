Росстат сообщил, что доля "серой" зарплаты в доходах россиян составляет 14,1%

Рост реальных располагаемых доходов россиян в третьем квартале текущего года связан с низкой прошлогодней базой.

Об этом сообщили в пресс-службе Росстата, передает ТАСС.

Поясняется, что реальные располагаемые доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции.

«Низкая база 2018 года и рост других денежных доходов (то есть, во многом, "серой заработной платы") стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в третьем квартале 2019 года достигли 3%», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Росстате уточили, что «другие денежные доходы» выросли на 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года; доля «серой» зарплаты в структуре доходов россиян составляет 14,1%.

Доходы российских граждан от официальной зарплаты, по данным ведомства, составили в третьем квартале этого года 56,4%, от предпринимательской деятельности — 6,5%, от собственности — 4,4%.

Отмечается, что доходы россиян на душу населения в указанный период увеличились на 7,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 35 тысячи рублей.

Ранее, 17 октября, Росстат сообщил, что за третий квартал текущего года реальные располагаемые доходы россиян выросли, по предварительным данным, на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.