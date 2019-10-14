ЦБ отмечает снижение инфляции за сентябрь и не исключает изменение прогноза

Центральный банк сообщил, что реальная инфляция по итогам сентября оказалась «существенно» ниже запланированной, передает «Интерфакс».

Как сообщается, в сентябре потребительские цены в среднем стали ниже на 0,2%, при этом годовая инфляция снизилась на 0,3%.

«Ценовая динамика оказалась ниже ожиданий Банка России, что отражало преобладающее воздействие совокупности дезинфляционных факторов, в то время как проинфляционные риски не реализовались», — считают в ЦБ.

На настоящий момент Банк России прогнозирует, что инфляция в 2019 году составит 4–4,5%, но прогноз может быть скорректирован на следующем заседании совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится 25 октября, говорится в комментарии.

В августе сообщалось, что инфляция продолжила замедляться до 4,6%, после чего в сентябре в ведомстве заявили, что «устойчивые компоненты» инфляции находятся где-то около 4%, при этом глава Банка России не исключила снижения прогноза до цифр меньше 4%. При этом прогноз Минэкономразвития показывал 3,6–3,8% в 2019 году, а президент РФ Владимир Путин заявлял, что ЦБ «подкрутил» инфляцию, что якобы и вызвало её снижение.