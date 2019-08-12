Колебания инфляции в России связали с подорожанием овощей и фруктов

Темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в июле возрос до 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центробанком. «Месячные темпы роста потребительских цен с поправкой на сезонность возросли после замедления в июне. Колебания месячной инфляции связаны в основном с волатильностью цен на плодоовощную продукцию», – говорится в сообщении ЦБ. Продовольственная инфляция без учета плодоовощной продукции в июле составила 0,3%, указывается в отчете.

Отмечается, что в июле на фоне прохладной погоды во многих регионах c поправкой на сезонность овощи и фрукты подорожали на 0,8%. Это произошло после резкого снижения цен в связи с ранним урожаем овощей в июне.

По информации ЦБ, темпы удорожания непродовольственных товаров в июле с поправкой на сезонность не изменились. Цены на услуги в среднем остались примерно на уровне июня при снижении цен на услуги ЖКХ и сохранении темпов роста цен на другие услуги.

Годовая продовольственная инфляция в июле этого года в июле продолжила замедляться и составила 4,6% после 4,7% в июне, сообщается в пресс-релизе. По прогнозам банка, в начале 2020 года инфляция вернется к 4%.