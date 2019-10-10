Прожиточный минимум хотят снизить из-за подешевевших овощей и сахара

Минтруд предложил уменьшить сумму прожиточного минимума на душу населения в третьем квартале 2019 года на 1,5% для трудоспособного населения и детей и на 1,6% для пенсионеров, сообщает «Российская газета».

В Министерстве поясняют, что эта мера связана со снижением цен на продукты, которые учитываются при составлении величины прожиточного минимума. Капуста подешевела на 50,7%, лук — на 24,1%, морковь — на 18%, свекла — на 13,3%, картофель — на 12,6%. Также отмечается, что цены на сахар снизились на 11,2%, на куриные яйца — на 4,7%. При этом цены на мясо и молочные продукты выросли не более чем на 2,5%.

Таким образом, сумма прожиточного минимума для детей будет составлять 10 838 рублей, для пенсионеров — 9 090 рублей, для трудоспособных граждан — 11 942 рубля.