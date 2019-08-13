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"Отдельная" потребительская корзина сделает женщин на 14% "дешевле"?

Деньги
15:42, 13 августа 2019

// фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global Look Press
// фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global Look Press

В России собрались пересмотреть состав потребительской корзины. Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии внесли свои предложения по ее формированию, вскоре их должна рассмотреть комиссия из представителей нескольких министерств, профсоюзов и обеих палат парламента.

Больше всего внимания привлекло предложение разделить состав потребительской корзины для детей по возрасту, а также установить разные нормы продуктов для трудоспособных мужчин и женщин. При этом главной целью нововведений их авторы называют сделать питание россиян более здоровым и вообще более достойным: «Мы называем наборы физиологически обоснованными, базовыми — вместо существующих минимальных. Мы считаем, что говорить о минимуме позорно, нужно обеспечивать потребности человека», — говорит научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян.

Корзины что для мужчин, что для женщин и впрямь предлагается увеличить. Однако комментаторы обращают внимание, что по потребительской корзине в России рассчитывается прожиточный минимум, а от него зависят оценки уровня жизни и размеры социальных выплат. Не станут ли и они меньше для женщин?

Sobesednik.ru попросил двух журналисток высказать свое мнение об этой инициативе и её возможных последствиях:

 

— Первой моей реакцией, когда я увидела новость о предложении ФИЦ питания, было непонимание. Ведь не может быть так всё просто и топорно — наверное, в СМИ всё не так поняли. Ведь сама мысль о том, что абсолютно всем женщинам нужно есть меньше абсолютно всех мужчин, сама по себе абсурдна.

Я представляю себе женщину ростом метр семьдесят и весом 80 кг, которая воспитывает двух детей и работает на двух работах — и мужчину ростом метр шестьдесят пять и весом в 70 кг, который целый день сидит в офисе, а когда приходит домой, первым делом садится на диван смотреть телевизор. Неужели в этом случае женщина всё равно должна есть меньше? Почему её пропитание в месяц должно стоить дешевле, чем пропитание этого мужчины?

Люди могут иметь абсолютно разное телосложение, разные образы жизни и, соответственно, разные нужды. Потребительская корзина может стать больше, и это огромный плюс, но неужели только потому, что я родилась женщиной, мой прожиточный минимум должен быть на 2300 рублей меньше? Ведь из этого следует, что мой работодатель при приёме на работу может легко сказать, что будет платить мне меньше, ведь мне и есть нужно меньше, да и вообще моя жизнь в месяц «стоит» дешевле.

Для диетолога Алексея Ковалькова почему-то «очевидно», что женщины и мужчины должны питаться по-разному. Это очень удобная позиция — не надо заморачиваться. Но если ФИЦ питания действительно хочет пересмотреть состав потребительской корзины, нужно отталкиваться не от деления всего и вся на мужское и женское, а принять во внимание прежде всего образ жизни людей. У шахтера и бухгалтера абсолютно разные потребности. У светской львицы и матери-одиночки с тремя детьми и кучей подработок не могут быть одинаковые нужды. И если кто-то по-настоящему хочет помочь нам питаться более правильно, нужно делить корзины не по принципу «для девочек и для мальчиков», а для людей, работающих целый день и испытывающих много физических нагрузок, и для тех, кто ведет менее активный образ жизни. Пол в этом случае может играть какую-то роль, но явно не ведущую.

И уж если говорить об индивидуальном подходе, о внимании к личности, о расширении границ возможностей — захочет ли девочка добиваться чего-то и строить карьеру, когда услышит, что она «дешевле» и её прожиточный минимум меньше, чем у мальчика за соседней партой, который всё равно будет получать больше? И как теперь прописывать зарплату для работников — «в компанию требуется бухгалтер, зарплата по договорённости — всё зависит от вашего пола»?

Кристина Вергара Дольникова

 

— Правильное питание должно быть одинаково доступно всем людям: проблемы со здоровьем жителей страны создает ситуация, когда съесть бургер проще и экономически, и физически.

Человек не будет сыт долго, потребляя быстрые углеводы — его организм находится в нездоровых условиях. «Старая» корзина предполагает 100 кг картофеля на год и всего 114,6 кг овощей. Количество меняется в зависимости от региона, но однозначно «полезнее» корзина не становится.

Так что необходимо «доложить» продукты людям вне зависимости от возраста и пола. Новую «корзинку» сделали лучше: в наборе больше фруктов, овощей, мяса и рыбы, за счёт чего ее размер увеличился. При этом, несмотря на увеличение объема, энергетическая ценность не изменилась — количество хлебобулочных изделий стало меньше.

Но неужели мужчине на год надо ещё 172 кг добавки от старой нормы, а женщине хватит и 29? Почти восемь дополнительных грамм пищи в день выглядят абсурдно против 471 грамма добавки для «добытчика».

Отдельный продуктовый набор для беременных и кормящих женщин, который предложили в ФИЦ, абсолютно оправдан физиологически: системы организма функционируют иначе при испытании такого стресса, органы испытывают дополнительную нагрузку. Но массу вопросов вызывает сама потребительская корзинка, покрашенная в розовый оттенок. Как будут учитывать климатические различия в стране? Как сильно изменится от разделения по половому признаку непродовольственная корзина, включающая одежду и средства личной гигиены? Как восемь грамм пищи изменят дневную порцию в сравнении с предыдущей версией корзины от 2013 года?

Потребительская корзина не учитывает ни профессию человека, ни его индекс массы тела, ни ежедневную физическую активность. Но «среднестатистический россиянин» нереалистичен: как может быть одинаковая продуктовая корзина у строителя и сотрудника банка, даже если это люди одной комплекции и одного возраста, живущие в одном городе?

Нельзя определять потребность в калориях только по одному признаку. Рекомендации ФИЦ объединили в две группы женщин от 16 до 60 лет и мужчин от 16 до 65 лет. Но если учитывать все особенности людей в составлении продовольственных корзин невозможно, то пол уж точно является не самой значимой в современных реалиях чертой. Возможно, среднестатистическая женщина действительно потребляет меньше, чем мужчина, ее рост и вес позволяют говорить о меньшей потребности в белках и жирах. Проблема лишь в том, что не все вписываются в рамки статистики. Так что «женская» корзинка, может, и является правильным питанием, но подойдет оно немногим.

Но главный страх в связи с этим решением — последующее снижение размера заработной платы. Для регионов с низкими доходами даже минимальное изменение значительно. Увеличение потребительской корзины повысит МРОТ, но увеличит гендерный разрыв в оплате труда, что повлияет на ситуацию на рынке. Если разница сравнительно невелика в крупных городах и столице, то в регионах составляет практически треть. Если по Конституции люди равны вне зависимости от пола, то почему они не должны быть равны по МРОТ?

Ольга Дорохова

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// фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global Look Press

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