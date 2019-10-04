Минфин предсказал потерю 70% ВВП в случае падения цены на нефть до $10 на 10 лет

Минфин смоделировал экономическую ситуацию в стране в случае шоковых потрясений на сырьевых рынках.

Под такими шоком в министерстве понимают падение цены на нефть марки Urals до 10 долларов за баррель и сохранение их на таком уровне ближайшие десять лет, сообщают «Известия».

Из расчетов следует падение уровня дохода государства в первый год на 5% от ВВП, а за десять лет казна недополучит 70% от ВВП за весь этот период.

Такое допущение, однако, не является ожидаемым прогнозом: по базовой оценке Минэкономразвития в 2020 году цены на нефть Urals снизятся до 57 долларов за баррель, а к 2024 году — до 53 долларов за баррель, а при консервативном сценарии — до 42,5 долларов за баррель и 45,9 долларов за баррель соответственно.

При этом ряд экспертов скептически относятся к прогнозированию цены на нефтяном рынке. «Попытка прогнозировать цены на нефть — занятие неблагодарное, спрос и предложение неэластичны, т. е. цена на нефть очень чувствительна к случайным шокам, которые трудно предсказать», — цитирует газета «Ведомости» профессора финансов в Университете Хьюстона Крейга Пирронга.

Ранее бывший глава РЭШ, экс-главный экономист ЕБРР и преподаватель Парижской школы политических наук Сергей Гуриев в интервью блогеру Юрию Дудю отметил, что в перспективе Россия вполне могла бы обойтись и без упора на нефтяной доход. «У нас есть много возможностей: сельское хозяйство, туризм, высокие технологии. Есть множество стран, которые живут без нефти. Думать, что Россия не может прожить без нефти, — это расизм», — заявил Гуриев.