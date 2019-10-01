Российские миллиардеры с начала года стали еще богаче

Совокупный доход самых богатых россиян с начала 2019 года вырос более чем на 30 миллиардов долларов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на рейтинг агентства Bloomberg.

В этот список входят 500 богатейших людей мира. Сейчас в нем числится 23 человека из России. Расчет доходов экономисты составляют на основе анализа стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

Тройка лидеров индекса в России осталась неизменной: самым богатым на сегодняшний день в России остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин, чей доход увеличился на 4,64 миллиарда долларов и составляет 24,3 миллиарда, следом за ним — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чьи доходы выросли на 3,69 миллиарда и на сегодняшний день составляют 23,1 миллиарда.

Замыкает тройку выгодополучатель Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов, из которых 2,54 миллиарда поступили в текущем году.