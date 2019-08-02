Ставки рублевых вкладов в нескольких российских банках снизились

С начала месяца ставки рублевых вкладов уменьшили четыре крупных банка, сообщают «Ведомости». Речь идет об Альфа-банке, Газпромбанке, Тинькофф-банке и банке «Хоум кредит».

Аналитики связывают падение ставок вкладов в рублях и валюте с повторным снижением ключевой ставки Центробанка в конце июля до 7,25% годовых и первым за последние 11 лет падением учетных ставок ФРС США до 2–2,25% годовых.

Финансовые эксперты констатировали стремительное снижение курса рубля и отметили, что американский регулятор не собирается начинать длительный цикл смягчения денежной политики.

Кроме того, на стабильность рубля существенно могут повлиять новые санкции со стороны США. Теперь американским банкам запрещено предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству. Также в штатах планируют блокировать финансовую помощь России со стороны международных институтов.