Доллар и евро за два дня подорожали почти на 1,5 рубля из-за новостей из США

Финансовые аналитики констатируют стремительное снижение курса рубля в течение последних двух дней.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Мосбиржи, всего за два неполных торговых дня доллар подорожал на 1,29 рубля, евро — на 1,54 рубля. При этом курс российской валюты продолжает снижение.

Аналитики связывают такую динамику с последними экономическими новостями из США. В частности, падение курса началось в четверг утром, когда председатель ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что хотя американский регулятор и снизил ставку до 2–2,25%, он не собирается начинать длительный цикл смягчения денежной политики, на который рассчитывал рынок.

Следующим ударом для валют развивающихся стран стало сообщение Дональда Трампа о введении новых торговых пошлин на китайские товары.

А уже в пятницу, 2 августа, стало известно о переходе Америки ко второму этапу антироссийских санкций из-за инцидента в Солсбери.

Эксперты подчеркивают, что новые ограничения включают запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству. Кроме того, США намерены блокировать финансовую помощь России со стороны международных институтов.