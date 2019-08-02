Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций из-за "дела Скрипалей"

Америка переходит ко второму этапу антироссийских санкций в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Как передает Politico со ссылкой на двух американских чиновников, после соответствующего призыва комитета Палаты представителей США по иностранным делам, американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России из-за инцидента в Солсбери.

Подробности указа издание не приводит, однако отмечает, что новые санкции призваны сдержать распространение химического оружия в Европе.

Напомним, в конце июля Sobesednik.ru писал, что американские сенаторы призвали ввести новые сдерживающие меры против суверенного долга России из-за «вмешательства» в выборы.