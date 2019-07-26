Мошенники начали продавать списки банкоматов, которыми пользовался банковский клиент

На черном рынке банковских данных начали продавать списки банкоматов, которыми клиент пользовался в последний месяц.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование DeviceLock. Стоимость таких данных — от 8 до 15 тысяч рублей.

Аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев считает, что «киберкриминальный» потенциал такой услуги невелик. По его мнению, информацию об использовании банкоматов скорее будут использовать в традиционных криминальных схемах, например чтобы звонок мошенника клиенту звучал достовернее.

По данным DeviceLock, за последние полгода на черном рынке банковских данных стоимость услуг выросла в три-семь раз. Так, например, стоимость выписки по счету клиента банка за месяц выросла с 2 тысяч до 15 тысяч рублей.

Глава департамента информационной безопасности банка «ФК Открытие» Владимир Журавлев прдеположил, что рост цен связан с изменением типа атак: если раньше мошенники использовали технические средства, то сейчас они чаще прибегают к методам социальной инженерии.