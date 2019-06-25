Счетная палата проверила командировочные расходы Минпромторга

Минпромторг России прокомментировал расследования о тратах министра Дениса Мантуров на отели при командировках.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что организация «Трансперенси Интернешнл Россия» рассказала о тратах чиновников Минпромторга на командировки. В частности, по данным организации, в 2016 году Денис Мантуров снял номер в Шанхае за 1,4 млн рублей за сутки.

В Минпромторге в комментарии для RNS подчеркнули, что расходы на командировки были одобрены Счетной палатой. «В ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов», — приводит агентство заявление ведомства.

В Министерстве добавили, что объем командировочных согласовывается при формировании федерального бюджета на соответствующий год и плановый период. Решение о месте командировки принимает правительство России.