СМИ: Глава Минпромторга остановился в номере за 1,4 млн рублей в сутки

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров останавливается в сверхдорогих отелях в командировках.

Об этом сказано в новом расследовании неправительственной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси интернешнл Россия». Согласно данным, которые удалость получить экспертам организации, Минпромторг потратил около 19,2 млн рублей на проживание своих сотрудниках в командировках в 2016-2017 годах.

В частности, в ноябре 2016 года Министерство потратило 1,4 млн рублей на номер Дениса Мантурова в шанхайском отеле The Peninsula Shanghai. Президентский номер, который, как утверждается, снял министр на сутки, представлял собой апартаменты с двухэтажной столовой, гостиной с камином и балконом, просторной гардеробной, мраморной ванной комнатой, сушилкой для ногтей и ежедневной корзиной с фруктами.

Организация также выяснила, что замминистра Георгий Каламанов в командировке в 2016 году провел ночь в номере иерусалимского отеля The David Citadel Hotel стоимостью 46 тысяч рублей.