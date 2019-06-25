Долги за ЖКХ предлагают списывать по истечении срока давности

В Госдуму внесли законопроект, в котором признаются безнадежными для взыскания долги за жилищно-коммунальные услуги с истекшим сроком исковой давности.

Как отмечают авторы законопроекта, в частности депутаты от ЛДПР Алексей Диденко и Ярослав Нилов, на даный момент задолженность отражается за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания. При этом человек продолжает числиться должником, даже если выплатил положенную сумму.

«Сохранение в платежных документах по оплате услуг ЖКХ незаконной и необоснованной задолженности и пени, по которой фактически уже истек срок исковой давности, ущемляет гражданские права жителей всех субъектов РФ», — подчеркивают парламентарии.

В соответствии с предложенным законопроектом, суды должны будут принимать заявления от управляющих компаний о взыскании долгов за коммунальные услуги исключительно в пределах сроков исковой давности (три года), что упростит жизнь многим россиянам. Так, из-за данных о задолженностях могут возникать проблемы с получением субсидий или с продажей недвижимости.

Ранее собщалось, что почти половина должников в России не возвращает кредиты из-за финансовых проблем.