Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснил, что в 2018 году трудовая нагрузка выросла у 41,4% россиян.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования РАНХиГС, по итогам 2018 года 18,3% россиян заметили снижение размера своей заработной платы.

При этом 41,4% опрошенных заявили об увеличении трудовой нагрузки, у 52% респондентов она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

Отмечается, что результаты данного исследования расходятся с официальными цифрами Росстата об увеличении заработка на 9,4% по итогам 2018 года, поскольку специалисты РАНХиГС старались учитывать данные по всем группам работающих граждан, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статистических наблюдений.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что следят за процессом обнищания населения и знают, как с ним бороться.