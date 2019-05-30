Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Кремля обнищанием населения.

Напомним, 20 мая Счетная палата опубликовала доклад, в котором отмечалось, что уже зафиксированное снижение доходов россиян на 2,3% не позволит побороть бедность в России в масштабах, определенных президентским указом. Позднее Алексей Кудрин заявил, что падение реальных доходов граждан продолжится в течение 2019 года.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с общим падением доходов россиян и трезво оценивает экономическое положение граждан.

По словам Пескова, обнищание населения «взывает обеспокоенность», но власти реализуют «комплекс мер, направленных на исправление ситуации» — в первую очередь это национальные проекты.

«Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата. Общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом. Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя в целом это общий фон, который действительно является объектом очень пристального внимания», — заявил представитель Кремля.