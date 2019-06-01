Стоимость нефти Brent рухнула на 5% с начала недели

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель на закрытии торгов в пятницу, 31 мая.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что цена на нефть падает в мире из-за введения США импортных пошлин на товары из Мексики.

Согласно данным лондонской бирже ICE Futures, к закрытию торгов стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent опустилась до 62,52 доллара. Таким образом, Brent потеряла в цене 5% с начала недели.

Продолжает снижаться и цена на нефть WTI. Фьючерсы на поставку в августе к концу торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) обрушились до 54,46 доллара за баррель. Таким образом, с начала недели WTI подешевела на 8,7%.