Цена на нефть обрушилась после введения США пошлины на мексиканские товары

Во время торгов в пятницу, 31 мая, стоимость нефти Brent рухнула на биржевых торгах на 1,32%.

Согласно данным лондонской биржи ICE, нефть Brent с поставкой в июле подешевела на 1,32% — до 65,99 долларов за баррель. В четверг ее стоимость рухнула на 3,71%.

Июльские фьючерсы нефти WTI также снижаются в цене на Нью-Йоркской бирже: нефть подешевела на 1,06% — до 55,99 долларов за баррель. Накануне ее цена упала на 3,77%.

Падение стоимости нефти происходит после того, как США ввели импортные пошлины на мексиканские товары. Эксперты полагают, что напряженность на рынке может замедлить темпы роста мировой экономики.