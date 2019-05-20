Федерация профсоюзов поддержала идею освободить бедных от подоходного налога

Выступая на съезде ФНПР, глава организации Михаил Шмаков предложил перейти от плоской к прогрессивной шкале НДФЛ.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал в числе возможных источников доходов бюджета «прогрессивный подоходный налог и увеличение налога на дивиденды от акций».

Те же, кто получает доходы ниже прожиточного минимума, должны быть вовсе освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ): «У бедных есть расходы, а не доходы. Цинично и оскорбительно брать те же 13% налога на доходы физических лиц и с Романа Абрамовича (кстати, неизвестно, он налоговый резидент России или нет), и с уборщицы тети Маши, живущей на МРОТ», — цитирует выступление Шмакова ТАСС.

Шмаков посетовал на рост платежей за услуги ЖКХ и капремонт и вывоз мусора, и предложил вернуться к обсуждению вопроса об индексации пенсий для пенсионеров, продолжающих работать. «Рынок лишился миллионов рабочих рук, а социальный бюджет лишился миллиардов рублей», — охарактеризовал глава ФНПР последствия «заморозки» повышения пенсий для работающих людей пенсионного возраста.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в январе 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возвращения к индексации пенсий для работающих пенсионеров «в повестке дня нет».