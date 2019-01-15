Правительство РФ не готово индексировать пенсии работающим пенсионерам

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала вопрос об индексировании пенсий работающим пенсионерам.

Во вторник, 15 января, в в кулуарах Гайдаровского форума Голикова рассказала журналистам, что правительство пока не готово индексировать пенсии работающим пенсионерам, передает «Интерфакс».

«Всегда ставится вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но пока сейчас этого вопроса в повестке дня нет», — сказала Голикова.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам не проводилась с 2016 года.