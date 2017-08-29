Деньги
Источник: Forbes
12:06, 29 Августа 2017 Версия для печати

Жену Лужкова Батурину назвали самой богатой женщиной России

Во вторник, 29 августа, журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что жена президента Татарстана возглавила список самых богатых жен российских госслужащих.

Согласно опубликованному рейтингу Forbes, самой богатой женщиной в России стала супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, чье состояние журнал оценил в $1 млрд.

Второе и третье место заняли частный инвестор Елена Рыболовлева и председатель совета директоров «Группы компаний S7» Наталия Филева, состояния обеих оцениваются в $600 млн.

На четвертой строчке оказалась член совета директоров «Прогресс Капитал» Ольга Белявцева ($450 млн), замыкает пятерку лидеров гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($420 млн).

В рейтинг также вошли член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева Евгения Гурьева ($400 млн), зампредседателя правления «Новатэк» Татьяна Кузнецова ($400 млн), совладелец группы «Содружество» Наталья Луценко ($400 млн), гендиректор Иркутской нефтяной компании Марина Седых ($350 млн) и экс-супруга Романа Абромовича, частный инвестор Ирина Абрамович ($300 млн).

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Карпухина Мария

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