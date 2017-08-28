Политика
Источник: Forbes Woman
11:32, 28 Августа 2017 Версия для печати

Бизнес самой богатой жены госслужащего РФ нашли в Татарстане

Жена президента Татарстана Рустама Минниханова возглавила рейтинг самых богатых жён российских госслужащих.

Журнал Forbes Woman, который составил соответствующий список, сообщает, что в 2016 году Гульсина Минниханова заработала 2,3 миллиарда рублей. По данным издания, Минниханова является одним из владельцев компании «Лучано», в которую входят отель, ресторан, фитнес-клуб и спа-комплекс, расположенный рядом с Казанским Кремлём.

Второе место в рейтинге заняла супруга депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего Раиса с доходом 1,9 миллиарда рублей.

Третья позиция списка досталась жене губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольге, чей доход за прошлый год составил 864 млн рублей.

В пятёрку богатейших жён государственных служащих РФ вошли также супруга гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова (848,5 миллиона рублей) и жена депутата Госдумы Александра Николаева (646 миллионов рублей).

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