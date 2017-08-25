Деньги
Источник: «Собеседник» №32-2017
00:02, 25 Августа 2017 Версия для печати

Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции

«Дедолларизация не приведет к укреплению нашей экономики – нам именно это важно, а не искусственное укрепление рубля...»
«Дедолларизация не приведет к укреплению нашей экономики – нам именно это важно, а не искусственное укрепление рубля...»
Фото: Global Look Press

Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики.

Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал президенту «большой тренд» на дедолларизацию нашей экономики. В свою очередь Путин потребовал ускорить решение вопроса о переводе ставок обслуживания стивидорных компаний (занимающихся погрузкой и разгрузкой больших судов) из долларов в рубли. И это, по его мнению, «еще один шаг по укреплению национальной валюты».

Но дедолларизация не приведет к укреплению нашей экономики – нам именно это важно, а не искусственное укрепление рубля и введение национальной карты «Мир», которые серьезных результатов не приносят.

Я хорошо понимаю г-на Орешкина: он молодой, перспективный, только заступил на пост главы МЭР, и он, конечно, считается с тем, что нравится президенту. Но я бы на месте Путина посмотрел на то, какую политику проводит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она говорит, что боится инфляции, а вопрос о том, каким будет курс рубля, нас не должен так сильно волновать.

Ведь если у нас будет ниже инфляция, то это само по себе меняет и положение рубля на мировом рынке. А не потому, что кто-то совершил какие-то искусственные маневры для укрепления нацвалюты.

Евгений Ясин
Евгений Ясин
Фото: Global Look Press

Напомню, что мы в течение длительного времени, вплоть до кризиса 1998 года, держали рубль по отношению к доллару на уровне 6 руб. 20 коп. за доллар. Мы слишком переукрепили рубль и впоследствии были вынуждены платить колоссальные суммы по облигациям, которые запустили в начале 97-го. И в связи с этим у нас не хватало денег на образование, здравоохранение и т.д. В итоге мы были вынуждены провести дефолт и девальвацию.

Испортит ли наша дедолларизация жизнь Америке? Ну конечно, нет. Вот эти фокусы: «давайте достанем американскую экономику» – полная фигня. Мы ее не достанем: она сильна и реагирует на те условия рынка, которые складываются. А от того, достанем ли мы Дональда Трампа или конгресс – ничего не изменится. Политика Трампа не влияет на рыночную экономику.

Если мы хотим вести какую-то политику в отношении США, Европы или еще кого-то, то мы должны это делать, минуя экономический инструмент.

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