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Обязательный техосмотр отменили. Соответствующий закон приняла Госдума

Изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года

Фото: Global Look Press

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов физлиц. 

Как ранее пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным, на остальных штраф распространяться не будет. 

Согласно изменениям, штраф за езду без диагностической карты составит 2000 рублей. Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов, грузовых автомобилей и транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. 

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