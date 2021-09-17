В центре Москвы появилась первая камера-шумомер; автомобилистов пока не штрафуют

У Чистых прудов в Москве установили прибор для определения уровня шума от проезжающих по улице транспортных средств.

Как пишет «Коммерсантъ», пока что устройство работает в тестовом режиме. Отмечается, что жители района регулярно жалуются на шум от машин.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы рассказали, что после внесения необходимых поправок в законодательство камеры планируется устанавливать в местах, где регистрируется больше всего жалоб на шум от транспорта. Для введения штрафов камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, также специалистам предстоит выработать способы измерения шума.

Напомним, 8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин предложил в десять раз увеличить штраф за нарушение тишины водителями, а также начать штрафовать в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации с шумомерами. Машины с модифицированными глушителями предлагается отвозить на спецстоянку.

В понедельник, 27 сентября, комиссия Мосгордумы по законодательству поддержала соответствующий проект постановления о внесении поправок в КоАП России, КоАП Москвы и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины».

Городской парламент рассмотрит поправки уже сегодня, 29 сентября. Отмечается, что это первый закон, который примет Мосгордума в новом созыве.