Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:23

В центре Москвы появилась первая камера-шумомер; автомобилистов пока не штрафуют

После внесения изменений в законодательство камеры планируют установить в местах, где больше всего жалоб на шум от машин

Фото: АГН "Москва"

У Чистых прудов в Москве установили прибор для определения уровня шума от проезжающих по улице транспортных средств.

Как пишет «Коммерсантъ», пока что устройство работает в тестовом режиме. Отмечается, что жители района регулярно жалуются на шум от машин.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы рассказали, что после внесения необходимых поправок в законодательство камеры планируется устанавливать в местах, где регистрируется больше всего жалоб на шум от транспорта. Для введения штрафов камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, также специалистам предстоит выработать способы измерения шума.

Напомним, 8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин предложил в десять раз увеличить штраф за нарушение тишины водителями, а также начать штрафовать в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации с шумомерами. Машины с модифицированными глушителями предлагается отвозить на спецстоянку.

В понедельник, 27 сентября, комиссия Мосгордумы по законодательству поддержала соответствующий проект постановления о внесении поправок в КоАП России, КоАП Москвы и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины». 

Городской парламент рассмотрит поправки уже сегодня, 29 сентября. Отмечается, что это первый закон, который примет Мосгордума в новом созыве.

Теги: #Москва

Рубрика: Авто

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 4 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 5 дней назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 6 дней назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 1 неделю назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Деньги 19 часов назад

Как отказать, если просят в долг

Авто 20 часов назад

Вячеслав Лысаков: «ГИБДД брал незаконные штрафы за среднюю скорость с 2013 года»

Деньги 5 дней назад

1,5 трлн за три года потратят на содержание властей. Дороже всех судьи и силовики

Авто 5 дней назад

В России перестали штрафовать водителей за нарушение средней скорости

Деньги 5 дней назад

Не индексация, а компенсация: сенатор прокомментировал решение повысить пенсию на 5,9%

Деньги 5 дней назад

Дима из Уралхима: кто претендует на покупку Тольяттиазота

Деньги 6 дней назад

ЦБ призывает банки усилить борьбу с мошенниками, действующими через банкоматы

Деньги 6 дней назад

"Выборы закончились, начались танцы на костях": в сети возмущаются повышением цен

Деньги 6 дней назад

За два года в Москве число вакансий выросло на 55%, а число резюме – на 1%

Деньги 1 неделю назад

Гречка дороже 100 рублей? Предотвращаем очередную гречневую панику, публикуя цены

Деньги 1 неделю назад

Не нашел, а украл. Подобрали на улице кошелек с деньгами? За это могут отправить в тюрьму

Технологии 1 неделю назад

FacePay заработала на всех станциях московского метро

Деньги 1 неделю назад

Банковские вклады: где сегодня выгоднее хранить деньги

Деньги 1 неделю назад

Глава ЦБ допускает дальнейший рост ставки. Понижать ее пока точно не будут

Технологии 1 неделю назад

Apple отключила в России функцию "Частный узел", скрывающую IP-адрес

Деньги 1 неделю назад

Всемирный банк откажется от выпуска рейтинга Doing Business из-за давления на составителей

Деньги 1 неделю назад

Активисты обвинили Тинькофф Банк в увольнении сотрудницы, защитившей себя и коллег от допнагрузок

Деньги 2 недели назад

Птицефабрики недовольны уходом сотрудников к работодателям с зарплатой выше

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика