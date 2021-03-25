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Собянин предложил увеличить штрафы для водителей за нарушение тишины ночью в 10 раз

Штрафовать нарушителей мэр предлагает в автоматическом режиме с помощью видео- и фотокамер, оснащенных шумомерами

Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгородуму в городское и федеральное законодательство пакет поправок, касающихся усиления ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. 

Об этом столичный градоначальник сообщил на своем сайте.

«К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные «отмороженные» автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», – написал Собянин, отметив, что к нему неоднократно обращались с просьбами принять меры, чтобы изменить ситуацию.

Мэр предлагает запретить использовать в городе транспортные средства с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину в ночное время, а также повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5000 рублей.

«Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху, – указывается в сообщении. – Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10000 рублей».

Выписывать штрафы предлагается в автоматическом режиме с помощью фото- и видеокамер, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Автомобили и мотоциклы с модифицированными глушителями мэр предлагает задерживать и помещать на спецстоянку до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

Теги: #Собянин, #Москва

Рубрика: Авто

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