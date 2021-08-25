Путь от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12 сократится вдвое

Госкомпания «Автодор» сообщила, что путь от Москвы до Екатеринбурга займет у автомобилистов 17,5 часов, если они воспользуются трассой М-12. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Теперь водители и пассажиры смогут томиться в пути не 35 часов, как это было ранее, а меньше суток.

Также во время встречи регионального свердловского объединения «Депутатская вертикаль» стало известно, что в проекте нового маршрута от Казани от Екатеринбурга планируется капитальный ремонт 72 км дороги Р-242 от Ачита до Екатеринбурга, которую называют Пермским трактом. Этот отрезок дороги будет бесплатным.

А вот участок нового строительства по маршруту Дюртюли – Ачит протяженностью 274 км будет платным, как и 810 км М-12 от Москвы до Казани.

Председатель комитета Госдумы по законодательству назвал эти проекты «кровеносными сосудами организма под названием Российская Федерация», благодаря которым страна развивается и работает лучше.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал о протестах в Татарстане, которые развернулись вокруг строительства платного участка трассы М-12.