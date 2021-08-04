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В 17 регионах России за соблюдением правил водителями начали следить беспилотники

ГИБДД взяла на вооружение дронов. Они летают над дорогами и следят за соблюдением ПДД уже в 17 регионах страны

Фото: АГН "Москва"

МВД отчиталось о практике использования беспилотных дронов для контроля за ситуацией на дорогах. Оснащенные камерой устройства курсируют над проезжей частью и фиксируют нарушения правил дорожного движения, информация о которых автоматически передается сотрудникам ближайшего поста ГИБДД. Они уже принимают решение о возможных санкциях в отношении водителя.

На настоящий момент подобные практики уже применяются в 17 регионах страны: в национальных республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также в Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Кроме того, дронов на вооружение взяли в московской полиции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В качестве примера в министерстве приводят Краснодарский край. За 2020 года на дорогах, где был установлен знак «Внимание! Контроль выезда на встречную полосу», на котором также изображен дрон, не произошло ни одного ДТП, а санкции за езду по встречке были введены против 202 водителей.

Рубрика: Авто

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