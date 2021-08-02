Сегодня, в 7:30

Во Франции установят новые радары для распознавания слишком шумных байкеров

В восьми городах Франции установят радары, способные распознавать чрезмерно шумные мотоциклы и считывать их номерна

Фото: Global Look Press

Чтобы начать бороться с шумовым загрязнением с осени в восьми городах Франции пока в тестовом режиме установят радары со специальным звуковым детектором. Они предназначены для того, чтобы выявлять мотоциклы, издающие слишком много шума. Потенциально они будут совмещены с камерой видеонаблюдения.

Новый радар «Медуза» будет состоять из четырех микрофонов и камеры с обзором на 360 градусов. Он должен измерять децибелы у проезжающих по дороге автомобилей и мотоциклов. Когда система будет отработана, к ней добавят алгоритм считывания номерного знака, пишет издание Capital. В случае превышения шумового ограничения, которое также лишь предстоит установить, номер будет отправляться в полицию, как и при обычном нарушении ПДД.

Устройство поможет многим жителям, которые уже давно пытаются бороться со слишком шумными байкерами. Их пока установят в Париже, Ницце, Тулузе, Броне, Рюэй-Мальмезоне, Вильнев-ле-Руа, Сен-Ламбере и Сен-Форже.

Ранее 2022 года установка на такие радары алгоритма распознавания номера не планируется.

Теги: #Франция

Рубрика: Авто

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 2 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 2 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 4 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 5 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 5 дней назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Дом и дачка 1 день назад

Минирующая моль – чего боится вишня. Советы от Андрея Туманова

Деньги 1 день назад

Forbes: В правительстве решили законодательно ограничить наценку ретейла

Деньги 1 день назад

Псковские фермеры: Цена на удобрения – "потолок", дальше выкручиваться некуда

Авто 1 день назад

Теоретическую часть экзамена на водительские права изменят концептуально

Деньги 3 дня назад

"Столото": 1025 человек стали лотерейными миллионерами

Деньги 4 дня назад

"Привязать МРОТ к зарплатам депутатов – другие песни услышим": в сети обсуждают инициативу Госдумы об увеличении МРОТ

Деньги 1 неделю назад

А вы держитесь: Объем ФНБ продолжает расти на фоне падения реальных пенсий

Технологии 1 неделю назад

Bellis Karaoke Box – новая музыкальная IT-платформа

Дом и дачка 1 неделю назад

Андрей Туманов: Выбросить яблоки жаль, а есть еще рано...

Дом и дачка 1 неделю назад

Андрей Туманов: Как получать урожай без перерыва и проблем для дерева

Дом и дачка 1 неделю назад

Андрей Туманов: Как бороться с медведкой с помощью навоза.

Технологии 1 неделю назад

Илон Маск рассказал, на что вдохновили его российские разработки

Дом и дачка 1 неделю назад

Эксперт рассказал россиянам, как улучшить сотовую связь на даче

Деньги 1 неделю назад

Состояние сына Аркадия Ротенберга в пандемийный 2020 год выросло с $850 млн до $1,1 млрд

Деньги 1 неделю назад

В Щелково агрохимичат рейдеры

Дом и дачка 1 неделю назад

Андрей Туманов: Большой урожай на яблоне – к пустому следующему году

Дом и дачка 1 неделю назад

Андрей Туманов: Когда ветки яблонь ломаются от урожая... Чем помочь дереву?

Дом и дачка 2 недели назад

Андрей Туманов: Чем помочь яблоне, когда ветки ломаются от урожая

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика