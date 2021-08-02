Во Франции установят новые радары для распознавания слишком шумных байкеров

Чтобы начать бороться с шумовым загрязнением с осени в восьми городах Франции пока в тестовом режиме установят радары со специальным звуковым детектором. Они предназначены для того, чтобы выявлять мотоциклы, издающие слишком много шума. Потенциально они будут совмещены с камерой видеонаблюдения.

Новый радар «Медуза» будет состоять из четырех микрофонов и камеры с обзором на 360 градусов. Он должен измерять децибелы у проезжающих по дороге автомобилей и мотоциклов. Когда система будет отработана, к ней добавят алгоритм считывания номерного знака, пишет издание Capital. В случае превышения шумового ограничения, которое также лишь предстоит установить, номер будет отправляться в полицию, как и при обычном нарушении ПДД.

Устройство поможет многим жителям, которые уже давно пытаются бороться со слишком шумными байкерами. Их пока установят в Париже, Ницце, Тулузе, Броне, Рюэй-Мальмезоне, Вильнев-ле-Руа, Сен-Ламбере и Сен-Форже.

Ранее 2022 года установка на такие радары алгоритма распознавания номера не планируется.