Сегодня, в 1:09

Рейтинг самых опасных водителей в России возглавили автолюбители из Тывы

Названы 10 регионов России с самыми опасными водителями на дорогах

Фото: Global Look Press

Уровень риска стать смертельной жертвой ДТП в республике Тыве равен 14,3, передает отраслевой телеграм-канал «Страховой случай». Редакция проанализировала данные ГИБДД и составила антирейтинг десяти регионов с самыми опасными водителями (вычислялся по количеству погибших в ДТП).

Следом за Тывой на второй строчке расположилась Калмыкия, где уровень риска ниже более чем в два раза – 6,3. На третьей и четвертой строчке Карачаево-Черкессия и Ингушетия с одинаковым результатом – 5,8.

У остальных участников рейтинга показатели варьируются в диапазоне от 4,6 до 5,0. Среди них Ленинградская область, Крым, Алтай, Брянская область, Кабардино-Балкария, Забайкальский край.

Теги: #ДТП

Рубрика: Авто

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 13 часов назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 6 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Деньги 1 день назад

Экс-глава Роскомнадзора не смог справиться с огромными убытками в "Газпром-медиа"

Деньги 2 дня назад

На главу Ростуризма подано заявление в СК из-за нарядов на 30 миллионов

Деньги 2 дня назад

Новый вид разводки: мошенники от имени премьера Мишустина пообещали россиянам по «кусочку газа»

Авто 4 дня назад

Новая двухколесная этика. Московских самокатчиков отучают сигналить в спину

Деньги 1 неделю назад

"Решили всё-таки с людей налог на воздух брать?" В сети оценили инициативу правительства "заработать" лишние 400 миллиардов рублей

Деньги 1 неделю назад

"Власть делает всё, чтобы народ взбунтовался": россияне в гневе от решения правительства Мишустина

Авто 1 неделю назад

"А когда появится прибор для моментального выявления фальсификации выборов?" В сети обсуждают новинку ГИБДД

Технологии 1 неделю назад

Илон Маск планирует запустить к августу спутниковый интернет Starlink по всему миру

Деньги 2 недели назад

В уральском селе рабочие пять месяцев получали зарплату "фантиками"

Авто 2 недели назад

Как купить авто из Германии с manheim.com.de: отзывы и советы

Технологии 2 недели назад

Почему новые телевизоры Hyundai на базе операционной системы Салют ТВ – отличное решение для шопоголиков, хороших родителей и любопытных детей

Деньги 2 недели назад

Как вложиться в зарубежные акции, имея меньше 20 долларов

Авто 2 недели назад

Леонид Ольшанский: Надо отменить грабительское ОСАГО

Деньги 2 недели назад

На еде экономит почти четверть населения России. Инфографика

Дом и дачка 2 недели назад

"Фактор плацебо никто не отменял": Туманов разоблачил миф об антираковых свойствах чаги

Дом и дачка 2 недели назад

Андрей Туманов: за лунный календарь садовода меня дядя-астрофизик проклял бы

Дом и дачка 3 недели назад

Андрей Туманов: Берём лопату и поливаем помидоры

Деньги 3 недели назад

"Пропаганда вакцинирования провалена, а мы теряем деньги": рестораторы просят отсрочить локдаун

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика