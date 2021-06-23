Рейтинг самых опасных водителей в России возглавили автолюбители из Тывы

Уровень риска стать смертельной жертвой ДТП в республике Тыве равен 14,3, передает отраслевой телеграм-канал «Страховой случай». Редакция проанализировала данные ГИБДД и составила антирейтинг десяти регионов с самыми опасными водителями (вычислялся по количеству погибших в ДТП).

Следом за Тывой на второй строчке расположилась Калмыкия, где уровень риска ниже более чем в два раза – 6,3. На третьей и четвертой строчке Карачаево-Черкессия и Ингушетия с одинаковым результатом – 5,8.

У остальных участников рейтинга показатели варьируются в диапазоне от 4,6 до 5,0. Среди них Ленинградская область, Крым, Алтай, Брянская область, Кабардино-Балкария, Забайкальский край.