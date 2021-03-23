Сегодня, в 3:36

Леонид Ольшанский: Надо отменить грабительское ОСАГО

Известный адвокат – о новом законе, который начнет действовать уже этим летом, в преддверии выборов в Госдуму

Фото: Global Look Press

Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа. Теперь для оформления полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

За всеми аналогичными инновациями стоит страховое лобби, их задача – любой ценой пополнить счета страховых компаний. Поскольку техосмотр стал преградой, пролоббировано решение: кто хочет купить полис, покупайте и отсутствие диагностической карты. 

Талон на прохождение техосмотра – это анахронизм. Мы помним в эпоху застоя, когда гаишники придирались не к отсутствию техосмотра, а даже к отсутствию талона на лобовом стекле. Необязательным техосмотр в перспективе станет лишь для легковых машин и только для частника, а для грузовых, автобусов и такси техосмотр останется обязательным. А раз он будет обязательным, значит, сохранится ответственность за езду без техосмотра. 

Новый закон создаст путаницу, потому что многие станут считать, что техосмотр отменен – а он еще не отменен, и будут попадаться инспекторам ГАИ, а те будут выписывать им штрафы. Решение в пользу страховщиков: упрощается изъятие денег и усложняется жизнь автомобилистов.

Я и целый ряд адвокатов – противники грабительского ОСАГО. Кто разбирается в юридической науке, понимает, что ОСАГО – это такая же гражданско-правовая сделка, как купля, продажа, мена, дарение, аренда и т.д. Однако страхование ОСАГО, опираясь на лобби в парламенте, почему-то сделали обязательным. Стратегическая борьба – это не мелкие блохи вокруг техосмотра. В преддверии выборов в Госдуму просится отмена грабительского ОСАГО, о чем Движение автомобилистов России, когда мы были еще в составе избирательного блока, ставило вопрос в 2003 году.

Леонид Ольшанский, адвокат

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Надо отменить грабительское ОСАГО».

Персона
Общество 22 часа назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 1 день назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 2 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 3 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 3 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 1 неделю назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Деньги 5 часов назад

На еде экономит почти четверть населения России. Инфографика

Дом и дачка 1 день назад

"Фактор плацебо никто не отменял": Туманов разоблачил миф об антираковых свойствах чаги

Дом и дачка 1 день назад

Андрей Туманов: за лунный календарь садовода меня дядя-астрофизик проклял бы

Дом и дачка 2 дня назад

Андрей Туманов: Берём лопату и поливаем помидоры

Деньги 2 дня назад

"Пропаганда вакцинирования провалена, а мы теряем деньги": рестораторы просят отсрочить локдаун

Технологии 2 дня назад

Специально создаётся интрига? Жаров прокомментировал ответ Пескова про "чипирование" россиян

Деньги 2 дня назад

Газировка стоимостью с бутылку вина: Правительство может ввести акцизы на сладкие напитки

Технологии 3 дня назад

Одобрил лично Путин: СМИ узнали о подготовке правительством программы «чипирования» россиян

Деньги 3 дня назад

"Неубедительно!" Набиуллину раскритиковали за объяснение, почему нельзя раздавать деньги

Деньги 4 дня назад

Инфляция уже рекордная и продолжит расти как минимум до осени – Центробанк

Деньги 1 неделю назад

"Медуза"*: Мэрия планирует ввести для бизнеса санкции за непривитых сотрудников

Авто 1 неделю назад

Дешевле, чем в Европе, но недоступнее: когда прекратится рост цен на авто в РФ

Деньги 1 неделю назад

"1000 в месяц? Давайте уж в год – гулять так гулять!» В сети смеются над идеей компенсации за рост цен на продукты

Деньги 1 неделю назад

"Теперь всем в космонавты идти?" В сети обсуждают самые большие пенсии в стране

Деньги 1 неделю назад

Дочь Дмитрия Пескова потеряла миллионы на высокой кухне

Деньги 1 неделю назад

Московские власти не будут поддерживать предпринимателей во время "нерабочих дней"

Дом и дачка 2 недели назад

Андрей Туманов: Пусть в теплице лучше будет похолоднее

Деньги 2 недели назад

Минтруд: Отцы, воспитывающие в одиночку более двух детей, должны получать маткапитал

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика