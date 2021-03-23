Леонид Ольшанский: Надо отменить грабительское ОСАГО

Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа. Теперь для оформления полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

За всеми аналогичными инновациями стоит страховое лобби, их задача – любой ценой пополнить счета страховых компаний. Поскольку техосмотр стал преградой, пролоббировано решение: кто хочет купить полис, покупайте и отсутствие диагностической карты.

Талон на прохождение техосмотра – это анахронизм. Мы помним в эпоху застоя, когда гаишники придирались не к отсутствию техосмотра, а даже к отсутствию талона на лобовом стекле. Необязательным техосмотр в перспективе станет лишь для легковых машин и только для частника, а для грузовых, автобусов и такси техосмотр останется обязательным. А раз он будет обязательным, значит, сохранится ответственность за езду без техосмотра.

Новый закон создаст путаницу, потому что многие станут считать, что техосмотр отменен – а он еще не отменен, и будут попадаться инспекторам ГАИ, а те будут выписывать им штрафы. Решение в пользу страховщиков: упрощается изъятие денег и усложняется жизнь автомобилистов.

Я и целый ряд адвокатов – противники грабительского ОСАГО. Кто разбирается в юридической науке, понимает, что ОСАГО – это такая же гражданско-правовая сделка, как купля, продажа, мена, дарение, аренда и т.д. Однако страхование ОСАГО, опираясь на лобби в парламенте, почему-то сделали обязательным. Стратегическая борьба – это не мелкие блохи вокруг техосмотра. В преддверии выборов в Госдуму просится отмена грабительского ОСАГО, о чем Движение автомобилистов России, когда мы были еще в составе избирательного блока, ставило вопрос в 2003 году.

Леонид Ольшанский, адвокат

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Надо отменить грабительское ОСАГО».