Игорь Юргенс: ОСАГО без обязательного техосмотра может подешеветь

С 22 августа должны вступить в силу поправки в закон об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. Теперь страховщиков не будет волновать наличие или отсутствие у клиента диагностической карты.
Впрочем, это будет касаться не всех: юрлица и перевозчики будут жить по старым правилам.
– Станет ли ОСАГО дороже? Ведь теперь страховщики будут страховать ответственность водителя на возможно неисправной машине, – задаю вопрос президенту Всероссийского союза страховщиков Игорю Юргенсу.
– Наоборот, думаю, ещё и подешевеет. Мы хорошо оцениваем, – отвечает Юргенс. – Закон о техосмотре реально трудный для исполнителей. И в целом ряде регионов техосмотрщики уже нам говорят: мы сдаём лицензии, мы не можем по таким правилам работать. А раз они сдают лицензии, именно в этих трудных регионах ОСАГО могло бы стать недоступным.
Наконец-то законодатели разобрались и сказали: езда без техосмотра – это одно нарушение, за него в марте 2022 года вводится штраф 2000 рублей. А езда без ОСАГО – другое нарушение, за него полагается другой штраф. Объединять требования – иметь диагностическую карту, чтобы получить ОСАГО, – неразумно. Так что никаких повышений тарифов не будет.
– Даже если вообще отменят техосмотр?
– Конечно, нас это не коснётся. Но я не думаю, что техосмотр полностью отменят. По этой причине аварий много. Кроме того, это европейская конвенция, мировое правило, что средство повышенной опасности – автомобиль – должен проходить техосмотр. А в России парк на 50 и больше процентов – десятилетки. Такие машины обязательно должны проходить техосмотр. Это просто чьё-то вычурное предложение. Оно не пройдёт.
Депутат Госдумы и лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает, что предложение главы МВД Михаила Черникова отменить обязательный техосмотр, скорее всего, будет принято:
– Вряд ли МВД озвучило это предложение, не посоветовавшись, – уверен депутат. – Тем более что в своё время политическое руководство страны уже говорило о необходимости упростить или отменить техосмотр.
Если это будет принято, техосмотр останется только для перевозчиков. И это правильно, особенно если предусмотреть ответственность автовладельца – от страховой и финансовой до административной и уголовной – за транспортное средство, которое является источником повышенной опасности. То есть владелец должен сам следить за технической исправностью автомобиля и не ждать, когда у него отвалится колесо.
Во многих странах, кстати, нет даже такого понятия: обязательный техосмотр.
Нам надо приучить водителей к тому, что они сами должны через определённое время (обычно это 10-20 тысяч км пробега) загонять машину на СТО, где ей поменяют то, что надо поменять, посмотрят подвеску и т. д.
Одна из крупных сервисных компаний, насколько я знаю, уже постоянно приглашает в ремонтную зону владельца, где мастер говорит ему: «Вот это и это надо срочно поменять, а вот это и это можно заменить и через какое-то время».
Если человек будет ухаживать за машиной и отвечать за последствия, тогда зачем техосмотр? Сегодня это всего лишь бизнес для кого-то. Причём не всегда честный. И это несмотря на то, что недавно приняли закон о техосмотре и предусмотрели административную и уголовную ответственность за внесение данных в электронную базу, если автомобиль его не проходил. И что? Через интернет можно найти готовые и полис ОСАГО, и диагностическую карту. Просто цена на эту услугу поднялась. Зачем же плодить таких жучков и такие виды бизнеса?
– А если честно, проходишь СТО и тебя элементарно надувают: ставят старые запчасти, не меняют масло, хотя уверяют, что все сделано, и т. д. Не везде ведь пускают в зону ремонта.
– Если вы обслуживаете машину на официальной станции, у которой есть лицензия, то они должны нести ответственность. Все претензии будут направляться на этих сервисменов. Это тоже достаточно развитый механизм. Когда будет введена ответственность в полном объёме за то, что ДТП произошло из-за технического состояния автомобиля, то первым будет отвечать собственник, а если в состоянии машины виноват не он, а сервис, это будет уже вопрос их ответственности.
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Рубрика: Авто