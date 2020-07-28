Игорь Юргенс: ОСАГО без обязательного техосмотра может подешеветь

С 22 августа должны вступить в силу поправки в закон об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. Теперь страховщиков не будет волновать наличие или отсутствие у клиента диагностической карты.

Впрочем, это будет касаться не всех: юрлица и перевозчики будут жить по старым правилам.

– Станет ли ОСАГО дороже? Ведь теперь страховщики будут страховать ответственность водителя на возможно неисправной машине, – задаю вопрос президенту Всероссийского союза страховщиков Игорю Юргенсу.

– Наоборот, думаю, ещё и подешевеет. Мы хорошо оцениваем, – отвечает Юргенс. – Закон о техосмотре реально трудный для исполнителей. И в целом ряде регионов техосмотрщики уже нам говорят: мы сдаём лицензии, мы не можем по таким правилам работать. А раз они сдают лицензии, именно в этих трудных регионах ОСАГО могло бы стать недоступным.

Наконец-то законодатели разобрались и сказали: езда без техосмотра – это одно нарушение, за него в марте 2022 года вводится штраф 2000 рублей. А езда без ОСАГО – другое нарушение, за него полагается другой штраф. Объединять требования – иметь диагностическую карту, чтобы получить ОСАГО, – неразумно. Так что никаких повышений тарифов не будет.

– Даже если вообще отменят техосмотр?

– Конечно, нас это не коснётся. Но я не думаю, что техосмотр полностью отменят. По этой причине аварий много. Кроме того, это европейская конвенция, мировое правило, что средство повышенной опасности – автомобиль – должен проходить техосмотр. А в России парк на 50 и больше процентов – десятилетки. Такие машины обязательно должны проходить техосмотр. Это просто чьё-то вычурное предложение. Оно не пройдёт.