"Надо к психиатру обратиться": в сети изумлены инициативой МВД сделать техосмотр добровольным

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников второй день подряд рвёт топы новостей своими заявлениями. Накануне он высказался о том, что категорически против снижения скорости движения в городе до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10. Теперь же сообщил, что МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых автомобилей.

Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Черников отметил, что «ответственные автолюбители и так заинтересованы в исправности своего транспортного средства, и потому сами должны проходить проверку, а возможность делать это в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок».

При этом инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Новый механизм, как подчеркнул Черников, позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотре именно этих транспортных средств, ведь часто техническая неисправность – сопутствующая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.

Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, рассказал Черников.

– И в положениях «Конвенции о дорожном движении» (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен, – добавил он.

Накануне же Черников прошёлся по другим моментам.

– МВД категорически против снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч, – заявил он.

И отметил, что авторы подобных инициатив, в первую очередь, думают не о безопасности дорожного движения, а «всё-таки о каких-то других моментах, в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация».