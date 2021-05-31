"Надо к психиатру обратиться": в сети изумлены инициативой МВД сделать техосмотр добровольным

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников второй день подряд рвёт топы новостей своими заявлениями. Накануне он высказался о том, что категорически против снижения скорости движения в городе до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10. Теперь же сообщил, что МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых автомобилей.
Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Черников отметил, что «ответственные автолюбители и так заинтересованы в исправности своего транспортного средства, и потому сами должны проходить проверку, а возможность делать это в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок».
При этом инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Новый механизм, как подчеркнул Черников, позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотре именно этих транспортных средств, ведь часто техническая неисправность – сопутствующая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.
Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, рассказал Черников.
– И в положениях «Конвенции о дорожном движении» (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен, – добавил он.
Накануне же Черников прошёлся по другим моментам.
– МВД категорически против снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч, – заявил он.
И отметил, что авторы подобных инициатив, в первую очередь, думают не о безопасности дорожного движения, а «всё-таки о каких-то других моментах, в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация».
По мнению главы ГИБДД, инициаторам таких предложений следовало самим сесть за руль и «передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч, для понимания абсурдности этих ограничений».
Сеть после таких заявлений буквально бурлит.
«Да сплю я, разбудите меня! Уже давно позитивных новостей от МВД не было, и ждать забыл, а вот на тебе! Они вдруг поняли, что ни один в уме не поедет на неисправном авто, а неумный всё равно без ТО вылезет», – поддерживает инициативу россиянин.
«Надо к психиатру обратиться… У меня второй день ощущение, что я не в России. То МВД скорость ограничивать не хочет, то техосмотр предлагает сделать добровольным…» – поддерживают первого комментатора.
«А мне главный гаишник нравится! Скорость до 30 в городах не ограничивает, техосмотр отменяет! Давно пора сделать техосмотр добровольным! Избавьте водителей от обязаловки, которая не избавляет нас от аварийности на дорогах!» – звучит комплимент непосредственно в адрес Черникова.
«Не поймёшь это МВД. То разрабатывают схему максимального ужесточения процедуры техосмотра, то предлагают сделать добровольным. Похоже на предвыборную агитацию, после нужных результатов получим общее ужесточение в два раза, в связи с увеличением аварийности из-за нововведений в три раза», – пишет россиянин.
«Ага, а штраф за отсутствие техосмотра пусть будет. Тогда водители сами в очередь встанут», – иронизирует москвич.
«Да, я тоже жду подвоха типа «добровольно, но только при наличии сертификата о вакцинации» А если серьёзно, первая хорошая новость за… 100 лет», – считает пенсионер.
«Первое разумное предложение от МВД за последние годы! Я сам ответственный перед собой, родными, внуками и народом!», – вторит общему мнению петербуржец.
«Выборы близко! Ещё не одна приятная новость появится! Следующая – о пенсионном сроке. Да услышит всевышний стоны предпенсионеров!» – предполагает сибиряк.
«Я в шоке! В кои-то веки, поступило предложение не как обобрать своих граждан, а совсем даже наоборот!» – считает уралец.
«Предвыборная замануха, потом всё сольют…» – не минорной ноте заканчивает дискуссию студент.
Теги: #ГИБДД, #техосмотр
Рубрика: Авто