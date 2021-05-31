Ахмирова Римма
Сегодня, в 2:15

Дешевле, чем в Европе, но недоступнее: когда прекратится рост цен на авто в РФ

Мы погоаорили с экспретром о стремительном росте цен на автомобили, который наблюдается в последнее время

Фото: Depositphotos

Сколько еще будут дорожать машины?

Мы погоаорили с экспретром о стремительном подорожании автомобилей, которое наблюдается в России в последнее время.

– Цены растут, а с прошлого года темп еще и ускорился, – рассказал «Собеседнику» вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. – Это связано с прошлогодней девальвацией рубля на 24%, а цены на авто выросли в среднем на 16%. Плюс наложились глобальные проблемы с подорожавшей в разы логистикой и дефицитом микрочипов и комплектующих.

Цены еще вырастут

– Девальвацию еще не полностью отыграли, плюс накладывается инфляция этого года, – продолжает эксперт. – Ориентировочно еще 5–7% прибавятся к цене, а дальше все будет очень сильно зависеть от того, что будет происходить с экономикой, потому что доходы у людей не будут расти такими темпами, как растут цены на автомобили, и вполне возможно, что мы можем получить во второй половине года отток клиентов. Проблема с чипами решится только в 2022 году, как заявил крупнейший сингапурский производитель чипов, так что весь 21-й год мы будем жить в дефиците. Но это мировая ситуация.

Уже сейчас очереди на автомобили доходят до нескольких месяцев.

– Есть марки, которые вы можете купить прямо сейчас, но их меньше. Чаще предлагают ждать примерно до октября, – подтверждает Олег Мосеев.

Авто постепенно снова становится роскошью

– Доступность автомобиля стала меньше, – говорит специалист. – Классически принято считать, сколько нужно зарплат для покупки автомобиля. У нас этот показатель всегда был выше, чем в европейских странах. Мы постоянно пытались к ним приблизиться, но сейчас опять отдалились. Массовым, как в Америке, автомобиль у нас так и не стал. Просто страна экономически не так развита. Автомобили у нас дешевле, чем в Европе, но зарабатываем мы меньше.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Автомобиль снова роскошь».

Рубрика: Авто

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Деньги 7 часов назад

"1000 в месяц? Давайте уж в год – гулять так гулять!» В сети смеются над идеей компенсации за рост цен на продукты

Деньги 8 часов назад

"Теперь всем в космонавты идти?" В сети обсуждают самые большие пенсии в стране

Деньги 9 часов назад

Дочь Дмитрия Пескова потеряла миллионы на высокой кухне

Деньги 1 день назад

Московские власти не будут поддерживать предпринимателей во время "нерабочих дней"

Дом и дачка 4 дня назад

Андрей Туманов: Пусть в теплице лучше будет похолоднее

Деньги 4 дня назад

Минтруд: Отцы, воспитывающие в одиночку более двух детей, должны получать маткапитал

Деньги 4 дня назад

Медианная зарплата россиян оказалась в полтора раза ниже номинальной

Авто 4 дня назад

Игорь Юргенс: ОСАГО без обязательного техосмотра может подешеветь

Деньги 4 дня назад

ЦБ вновь поднял ключевую ставку сразу на 0,5% на фоне рекордной инфляции

Деньги 4 дня назад

О покупке "Азбуки Вкуса" ведет переговоры "Яндекс" – The Bell

Авто 5 дней назад

"Надо к психиатру обратиться": в сети изумлены инициативой МВД сделать техосмотр добровольным

Деньги 5 дней назад

Главный экономист МИД Великобритании: "В России рост ниже потенциала"

Деньги 6 дней назад

"Очередная печенюшка перед выборами": в сети не очень верят в безусловный базовый доход

Деньги 6 дней назад

Морковь, картофель и другие продукты увеличили инфляцию с начала года до 3,65%

Деньги 6 дней назад

$600 млн: Россияне оказались на пятом месте по доходу от продаж криптовалюты в 2020 году

Авто 6 дней назад

Госдума увеличила сроки заключения и штрафы за ДТП с жертвами

Дом и дачка 6 дней назад

"Подкормка помидоров дрожжами – это чушь": Туманов назвал способ повысить урожайность томатов

Деньги 22:30

Сокращение поставок из Норвегии и тепло серьезно повысили цены на газ в Европе

С начала года средняя цена контракта на день вперед на TTF поднялась до 257 долларов за тысячу кубометров

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика