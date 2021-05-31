Дешевле, чем в Европе, но недоступнее: когда прекратится рост цен на авто в РФ

Сколько еще будут дорожать машины?

Мы погоаорили с экспретром о стремительном подорожании автомобилей, которое наблюдается в России в последнее время.

– Цены растут, а с прошлого года темп еще и ускорился, – рассказал «Собеседнику» вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. – Это связано с прошлогодней девальвацией рубля на 24%, а цены на авто выросли в среднем на 16%. Плюс наложились глобальные проблемы с подорожавшей в разы логистикой и дефицитом микрочипов и комплектующих.

Цены еще вырастут

– Девальвацию еще не полностью отыграли, плюс накладывается инфляция этого года, – продолжает эксперт. – Ориентировочно еще 5–7% прибавятся к цене, а дальше все будет очень сильно зависеть от того, что будет происходить с экономикой, потому что доходы у людей не будут расти такими темпами, как растут цены на автомобили, и вполне возможно, что мы можем получить во второй половине года отток клиентов. Проблема с чипами решится только в 2022 году, как заявил крупнейший сингапурский производитель чипов, так что весь 21-й год мы будем жить в дефиците. Но это мировая ситуация.

Уже сейчас очереди на автомобили доходят до нескольких месяцев.

– Есть марки, которые вы можете купить прямо сейчас, но их меньше. Чаще предлагают ждать примерно до октября, – подтверждает Олег Мосеев.

Авто постепенно снова становится роскошью

– Доступность автомобиля стала меньше, – говорит специалист. – Классически принято считать, сколько нужно зарплат для покупки автомобиля. У нас этот показатель всегда был выше, чем в европейских странах. Мы постоянно пытались к ним приблизиться, но сейчас опять отдалились. Массовым, как в Америке, автомобиль у нас так и не стал. Просто страна экономически не так развита. Автомобили у нас дешевле, чем в Европе, но зарабатываем мы меньше.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Автомобиль снова роскошь».