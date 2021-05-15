Россиян предупредили о резком скачке цен на авто до 15%

Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что высокий спрос и дефицит на рынке может привести к подорожанию авто до 15%. Об этом пишут «Известия».

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле произошел рекордный рост продаж авто за всю историю рынка, составивший 300%.

Сообщается, чир в апреле 2021 года было продано на 113 042 автомобиля больше по сравнению с апрелем предыдущего.

«Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска, а также кризис с полупроводниками», — пояснил Целиков.

По его мнению, при сохранении текущей ситуации следует ожидать подорожания на 10%, тогда как при курсе доллара в 80 рублей стоимость может вырасти на 15%.

Отмечается также и рост цен на вторичном рынке. Так, с апреля 2020-го средняя стоимость авто с пробегом выросла с 597 тысяч до 725 тысяч рублей в апреле этого года.

В апреле дилеры заявили о плавном повышении цен на 2-7%. «Мы ожидаем, что рост цен будет плавный — два-пять процентов, может быть, семь процентов. Но это если мы говорим в среднем, все индивидуально», — рассказал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев.

Среди основных факторов роста цен специалисты назвали ожидающееся повышение ставок утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров.

Директор по развитию дилера «Рольф» Владимир Мирошников также отмечает, повышение цен коснется не только новых авто, но и автомобилей с пробегом. «На вторичном рынке нет дефицита, а бюджет покупки ниже. Мы прогнозируем, что часть покупателей, которые раньше рассматривали приобретение нового автомобиля, могут сделать выбор в пользу машины с пробегом», — подчеркнул он.