5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей

Пока автовладельцы столицы обсуждают демонтаж табличек, предупреждающих о приближении камер контроля скорости (штраф за превышение 500 рублей, а при быстрой оплате 250), ЦОДД тихой сапой продолжает расширять в городе «зоны платной парковки». Не заметив знак на въезде в такую зону (он может находиться на приличном расстоянии от места стоянки), автовладелец попадает на сумму, в 20 раз превышающую штраф за куда более опасное деяние – нарушение скоростного режима.

«Собеседник» уже рассказывал об этих зонах – в частности, про район Хамовники, который первым полностью стал таким загадочным пространством. В ЦОДД тогда говорили о том, что эксперимент признан успешным, что всем (и даже самому главному городскому хейт-блогеру Варламову) нравится, что дорожные знаки, регулирующие парковку, не стоят через каждые сто метров. А чтобы уточнить, относится ли участок проезжей части к зоне платной парковки, руководствоваться нужно мобильным приложением «Московский паркинг».

Тем не менее городской бюджет продолжает неслабо пополняться за счёт москвичей, которые по старинке привыкли проверять правильность своей парковки, руководствуясь тем, что традиционный знак с буквой Р должен стоять у ближайшего перекрёстка.

Дальше – больше. ЦОДД стал устраивать «зоны платной парковки» у магазинов. Такая участь, например, постигла торговый комплекс по адресу Сущёвский вал, 31. Это часть Третьего транспортного кольца, на котором, естественно, остановки вообще запрещены. Однако ЦОДД решил объявить зоной платной парковки и небольшую примыкающую подъездную дорожку к магазинам, которую ни улицей, ни улочкой назвать нельзя – это просто место, где можно припарковаться посетителям.

Как и в случае с Хамовниками и другими «большими» зонами, ЦОДД не слишком заморачивается тем, чтобы водители однозначно понимали, что они должны заплатить деньги за стоянку. А знаменитые бело-зелёные машинки ЦОДД и контролёры на своих двоих, похоже, уделяют таким пространствам повышенное внимание. Обозначить платные парковочные места другим цветом разметки? А зачем? Ведь тогда люди по крайней мере в отсутствие снега будут однозначно видеть, что место платное, и стричь бабло организаторам дорожного движения (точнее, дорожного стояния) станет сложнее. И распираемый от денег московский бюджет пропадёт без наших 5-тысячных взносов.

Когда вводился столь большой штраф (5000 рублей), предполагалось приучить водителей платить за парковки. Наказывать за дерзость типа того что «я знаю, что это платно, но платить не буду». Но не вводить в заблуждение.

В ЦОДД скажут: но знак-то на въезде в зону висит. Да, висит. Но практика показывает, что водители его продолжают не воспринимать. Или забывают, что проехали 5-10 минут назад. Если ЦОДД так дОроги их внезапные бермудские зоны, нужно по меньшей мере резко снизить штрафы за относительно новый для ПДД и очень спорный знак 5.29 «Зона регулируемой стоянки» (не путать с традиционным знаком 6.4 «Парковка» с информационными табличками).

Впрочем, логика городских властей понятна: вы, граждане, если не имеете лишней пятитысячной купюры, отсутствия которой никак не заметите в кармане, не выезжайте лучше вообще никуда, от греха подальше. Не создавайте проблем и пробок для VIP-граждан, которых ждут на закрытых паркингах. А если VIP-граждане сильно опаздывают, они могут без проблем превысить скорость сколько угодно раз, создать аварийную ситуацию: 250 рублей – они вообще не воспринимают эту мелочь как деньги.