Тарифы системы "Платон" предлагают заморозить, чтобы не росли цены на продукты

На сайте Российской общественной инициативы начался сбор подписей под петицией с предложением понизить и заморозить на уровне 50 копеек за километр тариф системы «Платон». Такую финансовую нагрузку на перевозчиков предлагается установить на ближайшие пять лет, а после индексировать ее по уровню инфляции, пишет «Росбалт».

Предполагается, что эта мера сможет снизить скрытую налоговую нагрузку из-за дополнительной наценки на товары для жителей, проживающих в европейской части страны.

Автор петиции отмечает, что ежегодный прирост в сборах «Платона» будет способствовать росту цен на товары повседневного спроса на 0,2%. Согласно его расчетам, семья из трех человек, тратящая на продукты около 45 тысяч рублей, примерно 900 рублей из этой суммы платит за систему «Платона».

На момент публикации новости под петицией оставлено 300 подписей.