"Дочка" Nestle отказалась от слова "эскимо", посчитав его дискриминационным

Американская компания Dreyer's, принадлежащая швейцарской Nestle, отказалась от использования названия Eskimo Pie.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным», – цитирует The Wall Street Journal главного маркетолога компании Элизабелл Маркес. Речь идет, соответственно, об эскимосах – группе коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа.

Десерт Eskimo Pie, представляющий из себя мороженое в шоколадной глазури, был придуман в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие, которое в 2007-м купила Dreyer's. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.

В США и других странах 24 января отмечают неофициальный праздник международный День Эскимо. В СССР эскимо появилось в 1935 году.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что компания Mars решила изменить логотип бренда быстроварящегося риса Uncle Ben's после инцидента с афроамериканцем Джорджем Флойдом.