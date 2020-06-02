Поклонская сочла провокацией нововведение ГИБДД по кодам регионов на автономерах

ГИБДД в ближайшее время может начать присваивать транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами регионов.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, МВД уже утвердило соответствующие изменения в ведомственный приказ.

В соответствии с новыми правилами, номера на госзнаках теперь смогут начинаться с цифр от единицы до девяти. До настоящего момента в начале кода использовались только цифры один и семь.

Отмечается, что Свердловской области при этом может достаться код 666.

По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, нововведение является провокацией. «Ведь прекрасно знали о том, что из-за этого развернется шумиха, и кто-то сделал это сознательно», – написала Поклонская в своем Telegram-канале. Она отметила, что именно в Екатеринбурге, где «разворачивались страсти» из-за строительства храма на месте городского сквера и граффити с «супрематическим» крестом на площади Первой Пятилетки, «захотели выдавать такие "сатанинские" комбинации».

В УГИБДД Свердловской области тем временем заверили, что номеров с этим кодом в регионе не будет. «Номера с кодом региона 666 не планируются. Номеров с кодом 196 хватит не на один год», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД.