ЕАЭК запретит реализацию препаратов, токсичность которых недостаточно изучена

Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭК) начнет строже регулировать выпуск на рынок фармпродукции, которая не прошла достаточной проверки на предмет токсичности, передает «Фармацевтический вестник».

Все эти меры предпринимаются для того, чтобы пять государств ЕАЭК работали в едином регуляторном поле по реализации лекарств и иных медицинских изделий. Переход на регистрацию препаратов по новым нормативам произойдет в ЕАЭК в 2021 году.

Начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕАЭК Дмитрий Рождественский пояснил, что на сегодня существует проблема в том плане, что часто на рынок выходят препараты, созданные на основе препаратов комбинирования А и Б, безопасность которых по отдельности была изучена, однако их смешение породило новое вещество, способное порождать иные качества.

Ранее сообщалось, что законопроект о маркировке БАДов будет рассмотрен в весеннюю сессию. Отмечалось, что некоторые производители в надежде избежать обязанности по маркировке своих препаратов начали переоформлять продукты под видом БАДов.