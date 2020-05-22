Законопроект о маркировке БАДов внесут рассмотрят в осенней сессии

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил о намерении внести на следующей неделе на рассмотрение законопроект о маркировке спортивного питания и биологически активных добавок (БАД). Об этом пишет АГН «Москва».

Само обсуждение же предполагается в осеннюю сессию. Разработкой законопроекта занимаются члены партии «Единая Россия». Согласно планам по работе над проектом, БАДы предлагают маркировать с элементами криптозащиты.

О намерении изменить регуляторную политику в отношении БАДов еще в прошлом году начали говорить эксперты Роспотребнадзора. Причиной поправок стали попытки недобросовестных представителей фарминдустрии регистрировать препараты с выраженным действием как БАДы, чтобы избежать лекарственной маркировки и уйти от массы надзорных мероприятий.