Систему "Платон" могут временно отменить в рамках антикризисных мер

Система взимания платы за передвижение большегрузов по дорогам РФ «Платон» может быть приостановлена на месяц, пишет РБК. СМИ ссылается на свои источники, приближенные к стороне, участвующей в переговорах.

Известно, что с инициативой о приостановке работы «Платона» на пленарном заседании Госдумы выступил депутат Олег Нилов. Действие приостановки предлагается рассчитать на период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Благодаря этому транспортные компании смогут снизить издержки на перевозку продуктов», — заявлял депутат.

Предполагается, что в этом случае удастся сдержать рост цен на продукты, а возможно и снизить их. Сейчас система получает деньги от 1,3 миллиона грузовиков. За минувший год сборы «Платона» выросли с 23,5 миллиарда до 31 миллиарда.