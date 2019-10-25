Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал столичным автолюбителям сменить летнюю резину на зимнюю, передает «Интерфакс».

«По прогнозам синоптиков, со следующей недели ночью температура будет опускаться ниже ноля градусов, поэтому водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону. При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой», — сообщили в центре.

Там также напомнили, что зимняя манера вождения отличается от летней: в холодное время года водителям следует избегать резких маневров, поскольку тормозной путь при такой погоде длиннее.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в пятницу, 25 октября, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и +13 градусов.