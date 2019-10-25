Облачная погода с прояснениями и +13 градусов пообещали москвичам 25 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 25 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и отсутствие осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 11..13, по области — 8..13 градусов тепла. Ветер подует западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня укажет на отметку 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 60%.

По мнению специалистов, у метеозависимых людей с хронической обструктивной патологией органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями (хроническая ишемическая болезнь, постинфарктый кардиоскероз, атеросклероз сосудов), при наличии дыхательной и сердечной недостаточности пониженное содержание кислорода во влажном воздухе и на фоне повышенного атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия и обострения симптомов.