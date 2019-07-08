Правительство хочет освободить мусоровозы от "Платона"

Министерство транспорта разработает меры по освобождению мусоровозов от уплаты дорожных сборов в системе «Платон».

Соответствующее поручение дано ведомству по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами.

«Минтрансу России дополнительно проработать вопрос об освобождении специализированных транспортных средств — мусоровозов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, и представить соответствующие предложения», — цитирует «Парламентская газета» поручение комиссии.

Сообщается также, что Минтранс рассмотрит возможность освобождения от налога на добавленную стоимость всех услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению мусора.

«Платон» — государственная система взимания платы за ущерб, который наносят большегрузы федеральным трассам. С 1 июля тариф по системе составляет 2,04 рубля за километр.