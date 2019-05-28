В Госавтоинспекции заявили, что российские водители воспринимают штрафы «как обычную плату за проезд».

Как передает ТАСС, в ГИБДД выступили с предложением увеличить размер штрафа за каждое последующее нарушение ПДД, зарегистрированное камерами.

По словам замглавы ведомства Александра Быкова, сейчас водители воспринимают штрафы «как обычную плату за проезд», а нарушения ПДД каждый год растут на 10%.

«Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», — объяснил он.

Напомним, в конце апреля Госавтоинспекция анонсировала появление в РФ единой базы злостных нарушителей ПДД.