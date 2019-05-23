Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о снижении средней стоимости полисов ОСАГО в первом квартале 2019 года.

По словам Набиуллиной, которые приводит «Парламентская газета», снижение общей стоимости ОСАГО произошло из-за удешевления обязательной страховки для грузовиков и легковых автомобилей.

Глава ЦБ отметила, что за первый квартал 2019 года стоимость ОСАГО в среднем снизилась на 4%.

При этом Российский союз автостраховщиков ранее сообщал, что наибольшую выгоду в текущем году почувствовали владельцы мотоциклов и мотороллеров — для них стоимость полиса упала с 1105 до 640 рублей, то есть на 42%.

Кроме того, средняя цена обязательной страховки для грузовиков упала на 10%, а владельцы легковых автомобилей сэкономили на страховке 3%.

Напомним, в 2019 году в силу вступили новые тарифы в соответствии с изменениями к указанию Центробанка. В частности, тарифный коридор по ОСАГО был расширен на 20% вверх и вниз.