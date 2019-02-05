Пермские полицейские устроили облаву на нелегальных таксистов

Пермские полицейские провели рейд по поиску водителей, которые нелегально перевозят пассажиров.

5 февраля ОТР сообщает, что за первые 15 минут рейда инспекторы ГИБДД поймали около десяти таксистов, которые работали без путевых листов, отметок о медицинском освидетельствовании и разрешений на перевозку пассажиров. Они зарегистрировались в интернет-агрегаторах такси и получали заказы без оформления лицензии индивидуального предпринимателя.

«Водители такси, как правило, работают неофициально, принимая заказы у агрегаторов, – рассказал начальник управления пропаганды ГИБДД управления МВД РФ по Перми Дамир Гилязетдинов. – Соответственно, такие водители не имеют механиков, путевых листов, не проходят медицинское освидетельствование. Если подтверждается, что пассажир вызвал такси через агрегатор, а водитель у нас привлекается к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность».

С начала 2019 года пермские полицейские выявили свыше трехсот нелегальных таксистов.